Наушники REDMI Buds SE оценили в 18 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих беспроводных наушников моделью REDMI Buds SE, которая уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 18 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 10-миллиметровым динамическим драйвером, системой шумоподавления (ENC), автономностью до 7,5 часа или до 36 часов с учетом зарядного футляра, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, массой 3,6 грамма, а также корпусом в черной, белой, голубой и розовой расцветках.