Наушники Realme Buds Air 5 выпустит в России

Компания Realme объявила, что уже 10 октября в России будут представлены беспроводные наушники Realme Buds Air 5 и Realme Buds T300. Оцененный в 40 долларов Realme Buds Air 5 оснащается 12,4-мм титановыми излучателями, системой активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ, поддержкой Bluetooth 5.3, шестью микрофонами, временем автономной работы до 7 часов без шумоподавления и 4,5 часа с шумоподавлением, а также до 38 часов работы с учетом зарядного кейса. Realme Buds T300 могут похвастаться 12,4-мм басовыми излучателями с титановой диафрагмой, автономностью до 8 и до 40 часов соответственно.

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