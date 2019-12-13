Наушники Realme Buds Air окажутся вдвое дешевле Apple AirPods 2

В сети появились новые подробности о беспроводных наушниках Realme Buds Air, официальная презентация которых состоится уже 17 декабря. Если верить источникам, наушники получат поддержку Bluetooth 5.0, платформу R1, 12-мм излучатели, по два микрофона для системы шумоподавления ENC, низкую задержку в игровом режиме, функцию определения влаги, беспроводную зарядку и порт USB-C, посредством которого заряжается футляр. Наушники смогут проработать без подзарядки около 17 часов. Из доступных расцветок будут черная, желтая и белая. Наконец, самое интересное, цена – 70 долларов, но она относится к индийскому рынку.