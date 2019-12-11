Наушники Realme Buds Air с беспроводной зарядкой за $ 70

Беспроводные наушники Realme Buds Air - это нечто большее чем просто дешевая подделка AirPods.

Realme Buds Air основаны они на 12-миллиметровых драйверах и поддерживают беспроводную зарядку Qi. Они будут поддерживать Bluetooth 5.0 и автоматически подключаться к вашему устройству, как только вы откроете чехол для зарядки. Buds Air поставляется с встроенным помощником Google и поддержкой сенсорного управления музыкой и управлением звонками. Новинка будет доступна 17 декабря в черном, желтом и белом цвете за $ 70.