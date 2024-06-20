Наушники Realme Buds Air6 Pro выпустили в России

Компания Realme выпустила на российский рынок беспроводные наушники Realme Buds Air6 Pro и Buds Air6, которые оценены в 7 и 10 тысяч рублей. Старшая модель характеризуется 11-мм низкочастотным динамиком, 6-мм микропланарным твитером, шестью микрофонами, автономностью до 10 часов без включенной системы шумоподавления (эффективность до 50 дБ) или до 40 часов без ANC, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 7 часов работы), поддержкой кодека LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Realme Buds Air6 отличаются 12,4-мм титановым драйвером.