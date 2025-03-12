Наушники Realme Buds Air7 выпустят в Индии 19 марта

Компания Realme объявила, что 19 марта в Индии будут представлены беспроводные наушники Buds Air7. На том же мероприятии состоится релиз смартфонов Realme P3 Ultra и Realme P3 5G. Напомним, что наушники уже были выпущены в Китае в конце прошлого месяца по цене в 40 долларов.

Buds Air7 получили 12,4-мм динамические драйвера с титановой диафрагмой, шесть микрофонов с шумоподавлением во время голосовых вызовов, систему активного шумоподавления до 52 дБ, поддержку кодека LHDC, частоту дискретизации 96 кГц, скорость передачи данных 1000 кбит/с, сертификат Hi-Res Gold, поддержку пространственных звуковых 3D-эффектов, защиту от влаги и пыли (IP55), задержку 45 мс, поддержку Dual Device Connection 2.0 для одновременного соединения с двумя устройствами и время автономной работы до 7,5 часа с шумоподавлением.
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