Наушники Realme Buds Q2S оценены в 2500 рублей

Компания Realme дала старт российским продажам полностью беспроводных наушников Realme Buds Q2S, которые были представлены этой весной. Новинка характеризуется 10-мм драйверами с качественными низкими частотами, технологией Bass Boost+, которая разрабатывалась совместно с группой The Chainsmokers, высокой автономностью (до 30 часов воспроизведения музыки с футляром или до 7 часов без него), поддержкой технологии Dolby Atmos, игровым режимом с задержкой звука 88 мс, шумоподавлением во время разговора, поддержкой быстрой зарядки (10 минут подзарядки хватит на 150 минут использования), а также черной, белой и зеленой расцветками. Цена наушников составляет 2500 рублей.

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