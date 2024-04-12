Наушники Realme Buds T110 оценили в 18 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Buds T110, которая оценена на местном для производителя китайском рынке всего в 18 долларов. Новинку оснастили 10-мм драйверами и купольной композитной диафрагмой с титановым покрытием, защитой от влаги в соответствии со степенью IPx5, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой быстрой зарядки, которая за 10 минут зарядит наушники на 20 минут работы, временем автономной работы до 7 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, игровым режимом со сниженной до 88 мс задержкой, шумоподавлением при помощи ИИ, массой одного наушника всего 4 грамма, а также черной, белой, зеленой и синей расцветками корпуса.

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