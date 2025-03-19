Наушники Realme Buds T200 Lite оценили в 16 долларов

Компания Realme выпустила на индийский рынок беспроводные внутриканальные наушники Buds T200 Lite, которые обойдутся в эквивалент 16 долларов. Новинка характеризуется 12,4-миллиметровым динамическим басовым драйвером, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков SBC и AAC, акустической системой с двумя микрофонами и поддержкой шумоподавления AI Deep Call Noise Cancellation, временем автономной работы до 7 часов или до 48 часов с учетом зарядного кейса, временем полной зарядки 2 часа и защитой от брызг воды в соответствии со степенью IPX4.