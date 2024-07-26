Наушники Realme Buds T310 готовы к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация беспроводных наушников Realme Buds T310 состоится 30 июля вместе со смартфонами Realme 13 Pro и смарт-часами Watch S2. Производитель подтвердил наличие внутриканальной конструкции, 12,4-мм динамических излучателей, временем автономной работы до 40 часов, защиты пыли и брызг в соответствии со степенью IP55, системы активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 46 дБ и объёмного звука 360° Spatial audio.

Напомним, что пару месяцев назад были представлены наушники Buds Air 6 Pro с 11-мм низкочастотными драйверами и 6-мм высокочастотными твиттерами, сертификацией Hi-Res с поддержкой аудиокодека LDAC, активной системой шумоподавления с шестью микрофонами и эффективностью до 50 дБ, пространственными звуковыми эффектами», а также автономностью до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса.