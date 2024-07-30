Наушники Realme Buds T310 оценены в 25 долларов

Компания Realme представила недорогие беспроводные наушники Buds T310, которые оценены на дебютном индийском рынке в 25 долларов. Новинка характеризуется 12,4-мм басовым драйвером, тремя микрофонами, системой гибридного активного шумоподавления с эффективностью до 46 дБ, поддержкой кодеков AAC и SBC, 360-градусным пространственным звуком, динамическими звуковыми эффектами, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, автономностью до 40 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 5 часов воспроизведения), а также черной, белой и фиолетовой расцветками.