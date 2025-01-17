Наушники Realme Buds Wireless 5 ANC оценили в 18 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Wireless 5 ANC, которая основана на 13,6-мм динамических драйверах Dynamic Bass. Новинка характеризуется процессором BT8931H, поддержкой 360-градусного пространственного звукового эффекта, системой гибридного активного шумоподавление с эффективностью до 50 дБ и адаптивным трехуровневым режимом, сверхширокополосным шумоподавлением 4000 Гц для лучшего звучания голоса во время телефонных звонков (ENC), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, поддержкой кодека AAC, защитой от пыли и пота в соответствии со степенью IP55, временем автономной работы до 38 часов или до 20 часов в режиме прозрачности, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 20 часов работы). Наушники появятся в продаже на дебютном индийском рынке 23 января по эквивалентной цене в 18 долларов.

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