Наушники Realme Dizo Buds P оценены в 16 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Dizo Buds P, которая оценена в 16 долларов. Новинка характеризуется довольно крупными 13-миллиметровыми излучателями, временем автономной работы 7 часов, автономностью с подзарядкой от футляра в 40 часов, поддержкой быстрой зарядкой, позволяющей зарядить наушники за 10 минут на 4 часа работы, поддержкой Bluetooth 5.3, игровым режимом с минимальной задержкой, разъемом USB-C, массой одного наушника 3,5 грамма, поддержкой шумоподавления во время звонков, а также белой, чёрной и синей расцветками. Старт продаж намечен на 5 июля.

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