Наушники Redmi Buds 3 Pro оценены в 6 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам беспроводных наушников Redmi Buds 3 Pro, международный вариант которых был представлен еще в июле по цене в 70 евро (около 6 тысяч рублей). Рекомендованная цена новинки в нашей стране составила те же 5 990 рублей. Наушники могут похвастаться гибридным режимом шумоподавления на 35 дБ, возможностью подключения к двум гаджетом одновременно, временем автономной работы до 28 часов с учётом кейса, поддержкой беспроводной зарядки, работой на 3 часа при зарядки в течение 10 минут, поддержкой Bluetooth 5.2, а также защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IPX4.

Комментарии и отзывы Redmi Buds 3 Pro
Бренд Jabra представил новые наушники-вкладыши серии Elite...
Бренд Jabra представил новые наушники-вкладыши серии EliteБренд Jabra объявил о выпуске четырех новых продуктов, которые дополнят беспроводную серию Elite: Jabra E...
Наушники OnePlus Buds Pro Lite буду стоить около $100...
Наушники OnePlus Buds Pro Lite буду стоить около $100Сетевые источники сообщают о том, что компания OnePlus готовит более доступную версию довольно успешных б...
Наушники OnePlus Buds Pro оценены в $150...
Наушники OnePlus Buds Pro оценены в $150Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью OnePlus Buds Pro, которые оценены в...
Представлены TWS-наушники Philips Fidelio T1...
Представлены TWS-наушники Philips Fidelio T1Новая модель Philips Fidelio T1 переносит внешний вид, удобство использования и характеристики TWS-наушни...
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датч...
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчС наушниками 1More мы знакомились ранее на примере внутриканальных 1MO...
Выпущена игровая гарнитура Thermaltake ARGENT H5 RGB 7.1...
Выпущена игровая гарнитура Thermaltake ARGENT H5 RGB 7.1Компания Thermaltake объявила о выпуске игровой гарнитуры ARGENT H5 RGB 7.1. ...
HONOR представила наушники Earbuds 2 Lite...
HONOR представила наушники Earbuds 2 LiteНаушники HONOR 2 SE были представлены вместе с серией HONOR 50 в июне, а теперь эта новая пара беспроводн...
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для ...
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка. Ранее в мае, была...
Обзор Honor Earbuds 2 Lite. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор Honor Earbuds 2 Lite. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор JVC HA-RX500. Недорогие полноразмерные наушники с хорошим качеством звукаОбзор JVC HA-RX500. Недорогие полноразмерные наушники с хорошим качеством звука
Обзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от водыОбзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от воды
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor