Наушники Redmi Buds 3 Pro оценены в 6 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам беспроводных наушников Redmi Buds 3 Pro, международный вариант которых был представлен еще в июле по цене в 70 евро (около 6 тысяч рублей). Рекомендованная цена новинки в нашей стране составила те же 5 990 рублей. Наушники могут похвастаться гибридным режимом шумоподавления на 35 дБ, возможностью подключения к двум гаджетом одновременно, временем автономной работы до 28 часов с учётом кейса, поддержкой беспроводной зарядки, работой на 3 часа при зарядки в течение 10 минут, поддержкой Bluetooth 5.2, а также защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IPX4.