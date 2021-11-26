Наушники Redmi Buds 3 Youth Edition появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам беспроводных наушников Redmi Buds 3 Youth Edition (Redmi Buds 3 Lite), которые были представлены в прошлом месяце. Цена новинки составляет всего 16 долларов. Наушники оснастили поддержкой Bluetooth 5.2, автономностью до 18 часов с футляром или до 5 часов без него, батареями ёмкостью по 36 мАч, симметричным разъёмом USB-C в футляре, 6-мм высококачественными громкоговорителями для воспроизведения самых разных частот, сенсорным управлением, защитой от влаги согласно степени IP54, системой шумоподавления для голосовых вызовов, который фильтрует окружающий шум и передает чистый голос.