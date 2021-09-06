Наушники Redmi Buds 3 оценены в 25 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 3, которые оценены в Китае в 25 долларов. Новинку оснастили поддержкой aptX и Bluetooth 5.2, массой наушника в 4,5 грамма, массой наушников с зарядным чехлом 42 грамма, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, платформой Qualcomm QCC3040, 12-мм драйверами с подвижной катушкой, временем работы от полностью заряженной батареи 5 часов и 20 часов с зарядным чехлом, поддержкой быстрой зарядки и игрового режима с низкой задержкой, встроенными двойными микрофонами и шумоподавлением cVc для более четкого звука во время разговора.

Комментарии и отзывы Redmi Buds 3
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