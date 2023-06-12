Наушники Redmi Buds 4 Active Edition оценены в $14

Компания Redmi пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью Redmi Buds 4 Active Edition, которая оценена в Китае в всего в 14 долларов. Старт продаж намечен на 15 июня. Новинка характеризуется массой 3,6 грамма, 12-мм излучателями, настроенными в Xiaomi Audio Lab, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, высокочувствительным микрофоном, шумоподавлением для вызовов, автономностью до 5,5 часа без зарядного футляра, до 28 часов с кейсом, поддержкой быстрой зарядки и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Отмечается, что перед нами глобальное устройство, которое появится в международной продаже.

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