Наушники Redmi Buds 4 Active вышли в России

В российской продаже появились беспроводные наушники Redmi Buds 4 Active, глобальный дебют которых состоялся в июне 2023 года. На отечественном рынке за новинку просят 1599 рублей. Напомним, что Redmi Buds 4 Active Edition характеризуются 12-мм излучателями, настроенными в Xiaomi Audio Lab, защитой от влаги согласно степени IPX4, высокочувствительным микрофоном, шумоподавлением для вызовов, батареей ёмкостью 350 мАч, временем автономной работы до 5,5 часа без зарядного кейса, до 28 часов с футляром, поддержкой быстрой зарядки, поддержкой Bluetooth 5.3 и массой 3,6 грамма.

Представлены наушники Samsung Galaxy Buds2 Pokemon Edition …
Компания Samsung представила новые версии беспроводных наушников Galaxy Buds2 и Galaxy Buds2 Pro, которые…
Выбираем недорогие наушники на Озон…
Наушники стали неотъемлемым аксессуаром в …
Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM5…
Вчера компания Sony официально представила долгожданные беспроводные наушники Sony WF-1000XM5, о которых …
Обзор SVEN E-282M. Недорогие внутриканальные наушники с кабе…
Проводные внутриканальные наушники остаются актуальными. И даже в сценариях, когда на смартфоне нет аудио…
Обзор LYAMBDA LTW20. Беспроводные наушники с aptX и ENC…
Изучаемые сегодня беспроводные внутриканальные наушники LYAMBDA-LTW20 поддерживают шумоподавление во врем…
Наушники Denon PerL Pro оценены в 350 долларов …
Компания Denon пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Denon PerL Pro, которая уже появилась…
Creative представила наушники Outlier Free Pro+ и Outlier Fr…
Компания Creative Technology сегодня официально объявила о релизе наушников Creative Outlier Free Pro+ и …
Logitech представила гарнитуру с графеновыми драйверами…
Сегодня компания Logitech официально анонсировала свою новую игровую гарнитуру G Pro X 2 Lightspeed, осна…
Обзор A4Tech BH300. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.3Обзор A4Tech BH300. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.3
Обзор Edifier W820NB Plus. Беспроводные Hi-Res наушники с игровым режимомОбзор Edifier W820NB Plus. Беспроводные Hi-Res наушники с игровым режимом
Обзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением нового форматаОбзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением нового формата
Обзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладышиОбзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладыши
Обзор Creative OUTLIER PRO. TWS-наушники с Hybrid ANC и Super X-FiОбзор Creative OUTLIER PRO. TWS-наушники с Hybrid ANC и Super X-Fi
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor