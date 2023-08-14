Наушники Redmi Buds 4 Active вышли в России

В российской продаже появились беспроводные наушники Redmi Buds 4 Active, глобальный дебют которых состоялся в июне 2023 года. На отечественном рынке за новинку просят 1599 рублей. Напомним, что Redmi Buds 4 Active Edition характеризуются 12-мм излучателями, настроенными в Xiaomi Audio Lab, защитой от влаги согласно степени IPX4, высокочувствительным микрофоном, шумоподавлением для вызовов, батареей ёмкостью 350 мАч, временем автономной работы до 5,5 часа без зарядного кейса, до 28 часов с футляром, поддержкой быстрой зарядки, поддержкой Bluetooth 5.3 и массой 3,6 грамма.