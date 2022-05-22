Наушники Redmi Buds 4 Pro получат поддержку Bluetooth 5.3

Компания Xiaomi поделилась первым тизером беспроводных наушников Redmi Buds 4 Pro, официальный релиз которых состоится уже 24 мая. По данным источника, новинку оснастят системой супершумоподавления, поддержкой кодека LC3 и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, который будет и в смартфоне Redmi Note 11T Pro.

В прошлом году были представлены наушники Redmi Buds 3 Pro, которые получили гибридный режим шумоподавления на 35 дБ, возможность подключения к двум гаджетом одновременно, поддержку беспроводной зарядки, поддержку Bluetooth 5.2, а также защиту от влаги и пота в соответствии со степенью IPX4.
Ugreen выпустила новые наушники HiTune X6 ANC…
Ugreen выпустила новые наушники HiTune X6 ANCUgreen, мировой лидер в области аксессуаров, объявляет о выпуске наушников беспроводных HiTune X6 ANC. Це…
Беспроводные наушники OnePlus Nord Buds появились на живых и…
Беспроводные наушники OnePlus Nord Buds появились на живых иОжидается, что OnePlus выпустит наушники TWS под своим брендом Nord. Мы видели рендеры предполагаемых нос…
Apple выпустит AirPods Pro 2 этой осенью…
Apple выпустит AirPods Pro 2 этой осеньюВ этом году у Apple в разработке действительно много продуктов. Мы ожидаем, что компания анонсирует новую…
Будущие AirPods будет иметь функцию «обнаружение позы» для л…
Будущие AirPods будет иметь функцию «обнаружение позы» для лВ будущем AirPods могут получить функцию «обнаружения позы», которая будет работать вместе с сервисом App…
Представлены новые беспроводные наушники BOAT Airdopes 500 A…
Представлены новые беспроводные наушники BOAT Airdopes 500 AСегодня были представлены новейшие беспроводные наушники BOAT Airdopes 500 ANC TWS. BOAT Airdopes 500 осн…
Представлены беспроводные наушники Urbanears Boo на 97% сост…
Представлены беспроводные наушники Urbanears Boo на 97% состUrbanears выпустила новые беспроводные наушники Urbanears Boo. Наушники Urbanears Boo на 97 процентов сос…
Turtle Beach выпускает беспроводную гарнитуру Recon Air…
Turtle Beach выпускает беспроводную гарнитуру Recon AirTurtle Beach представила совершенно новую гарнитуру Turtle Beach Recon Air Wireless Chat Communicator. …
Samsung Galaxy Buds 2 и Buds Live получают функцию 360 Audio…
Samsung Galaxy Buds 2 и Buds Live получают функцию 360 AudioSamsung анонсировала Galaxy Buds Pro еще в 2021 году, и до сих пор они были единственными наушниками с фу…
Обзор ABKONCORE B500M. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ABKONCORE B500M. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном
Обзор RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1). Игровые наушники для смартфона с ANCОбзор RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1). Игровые наушники для смартфона с ANC
Обзор JBL Live 660NC. Доступные полноразмерные наушники с ANCОбзор JBL Live 660NC. Доступные полноразмерные наушники с ANC
Обзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речиОбзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor