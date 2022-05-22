Наушники Redmi Buds 4 Pro получат поддержку Bluetooth 5.3

Компания Xiaomi поделилась первым тизером беспроводных наушников Redmi Buds 4 Pro, официальный релиз которых состоится уже 24 мая. По данным источника, новинку оснастят системой супершумоподавления, поддержкой кодека LC3 и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, который будет и в смартфоне Redmi Note 11T Pro.

В прошлом году были представлены наушники Redmi Buds 3 Pro, которые получили гибридный режим шумоподавления на 35 дБ, возможность подключения к двум гаджетом одновременно, поддержку беспроводной зарядки, поддержку Bluetooth 5.2, а также защиту от влаги и пота в соответствии со степенью IPX4.