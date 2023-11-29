Наушники Redmi Buds 5 Pro оценены в 56 долларов

Компания Xiaomi представила в Китае беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro, которые появятся в продаже 5 декабря по цене в 56 долларов. Новинка характеризуется 10-мм пьезоэлектрическим керамическим высокочастотным динамиком и 11-мм динамическим сабвуфером с титановым покрытием, адаптером беспроводной связи Bluetooth v5.3 LE, поддержкой кодека LHDC 5.0, системой активного шумоподавления до 52 дБ, адаптивным AI, временем автономной работы до 10 часов или до 38 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки ( 5 минут зарядки доя 2 часа работы) и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54. Также была представлена специальная версия Redmi Buds 5 Pro Gaming за 70 долларов.

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