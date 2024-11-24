Наушники Redmi Buds 6 Pro получат активное шумоподавление

Компания Xiaomi раскрыла некоторые параметры беспроводных наушников Redmi Buds 6 Pro, официальный релиз которых запланирован на 26 ноября. Новинку оснастят конструкцией на базе керамического коаксиального трёхкомпонентного блока, поддержкой кодеков MIHC, LHDC 5.0 и LC3, поддержкой пространственного звука с динамическим отслеживанием головы, системой активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, тремя микрофонами с поддержкой ИИ для защиты от окружающего шума во время телефонных звонков, а также четырьмя расцветками корпуса.

Напомним, что модель предыдущего поколения Redmi Buds 5 Pro характеризуется 10-мм пьезоэлектрическим керамическим высокочастотным динамиком и 11-мм динамическим сабвуфером с титановым покрытием, адаптером Bluetooth v5.3 LE, поддержкой кодека LHDC 5.0, системой активного шумоподавления до 52 дБ, адаптивным AI, автономностью до 10 часов или до 38 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.