Наушники Redmi Buds 7S оценили в 27 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 7S, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 27 долларов. Новинка характеризуется 12,4-мм динамическим драйвером с титановой диафрагмой, 5,5-мм микропьезоэлектрическим керамическим блоком, поддержкой пространственного звука на основе фирменного алгоритма HRTF, двумя микрофонами, поддержкой активной системы шумоподавления, устойчивостью к шуму ветра до 9 м/с, временем автономной работы до 6,5 часов или до 32 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут заряда хватит на 2 часа работы), функциями одновременного сопряжения с двумя устройствами и быстрого соединения, настройкой через фирменное приложение Earbuds и тремя расцветками корпуса.