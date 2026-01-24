Наушники Redmi Buds 8 Pro получат флагманское шумоподавление

Компания Xiaomi раскрыла подробности о беспроводных наушниках Redmi Buds 8 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, новинка получит динамическую керамическую коаксиальную систему с тремя драйверами, два цифро-аналоговых преобразователя, поддержку Dolby Audio и кодека MIHC LHDC-V5, сертификацию беспроводного аудио высокого разрешения и сверхширокополосное шумоподавление с эффективностью до 55 дБ и рабочим диапазоном 5 кГц. Официальный релиз наушников состоится уже на следующей неделе.

Напомним, что недавно были представлены наушники Redmi Buds 8 Lite с 12,4-мм динамическим драйвером с титановым напылением диафрагмы, поддержкой кодеков SBC и AAC, системой активного шумоподавления до 42 дБ, двумя микрофонами с интеллектуальным алгоритмом AI ENC для распознавания голоса пользователя и подавления шума окружающей среды, массой наушника 4,5 грамма, общей массой с учетом кейса 45 граммов, батареей ёмкостью 45 мАч у наушника и 475 мАч у зарядного футляра, поддержкой Bluetooth 5.4 с поддержкой профилей HFP, A2DP и AVRCP, режимом Bluetooth Low Energy, автономностью до 8 часов или до 36 часов с учётом зарядного кейса.