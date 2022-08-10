Наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro оценены в $230

Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds 2 Pro, которая появится в продаже 26 августа по цене в 230 долларов. Новинку оснастили полностью матовым исполнением, двумя динамиками высоких и низких частот для каждого вкладыша, тремя микрофонами, поддержкой 24-битного Hi-Fi Audio, активным шумоподавлением, функцией распознавания голоса, батареей ёмкостью 61 мАч для наушника и 500 мАч для футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 с поддержкой LE Audio, защитой от воды и пота в соответствии со степенью IPX7, автономностью до 5 часов с шумоподавлением и 8 часов без шумоподавления, до 18 и 29 часов соответственно с учетом футляра, а также черной, белой и сиреневой расцветками.