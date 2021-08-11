Наушники Samsung Galaxy Buds 2 оценены в 11 тысяч рублей

Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds2, которая оценена в 11 тысяч рублей. Новинка характеризуется двухполосными динамиками (высокочастотным и вуфером), защитой от влаги (IPX2), поддержкой Bluetooth 5.2, автоматическим переключением между гаджетами при работе со смартфонами и планшетами Galaxy на OneUI 3.1, поддержкой активного шумоподавления с тремя микрофонами, функцией усиления окружающего звука до +9 дБ, ёмкостью батареи наушника и чехла 61 и 472 мАч соответственно, временем автономной работы с шумоподавлением 5 часов, а также тремя расцветкам: черной, белой и оливковой.