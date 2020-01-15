Наушники Samsung Galaxy Buds+ с увеличенным аккумулятором

Компания Samsung готовится к анонсу обновлённую версию беспроводных наушников Galaxy Buds.

Новые наушники Samsung Galaxy Buds+, согласно слухам социальных сетей интернета, получат увеличенный аккумулятор, и новинка будет работать 8-9 часов от одного заряда.

Также в новой версии наушников Samsung Galaxy Buds+ улучшат качество звука, но вот систему активного шумоподавления наушники не получат.

Наушники Samsung Galaxy Buds+ должны анонсировать на презентации Galaxy Unpacked 2020 которая начнется с 11 февраля 2020 года.