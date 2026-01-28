Представлены наушники Sennheiser HD 400U

Компания Sennheiser пополнила ассортимент наушников моделями HD 400U и CX 80U, которые оценены в 100 и 40 долларов соответственно. Старшая модель характеризуется сильным басовым звучанием, высокой пассивной звукоизоляцией благодаря закрытой конструкции, комплектным чехлом для хранения и съёмным кабелем. Sennheiser CX 80U характеризуется компактностью, плотным прилеганием к уху, сбалансированным и мощным звуком, а также тремя комплектами амбушюр разных размеров. Обе модели получили интерфейс USB Type-C и поддержку 24-битного аудио с частотой дискретизации до 96 кГц. Дата начала продаж пока не раскрывается.

