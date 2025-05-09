Наушники Sennheiser Accentum Open оценили в 90 евро

Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Accentum Open, которая получила открытую конструкцию. Новинка также характеризуется 11-мм динамическими драйверами, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков SBC и AAC, сертификацией IPX4 (защита от брызг со всех направлений), временем автономной работы до 6 часов или до 28 часов с учетом зарядного футляра, временем полной зарядки 3 часа, массой наушников с зарядным кейсом 38 граммов, поддержкой одновременного подключения до 8 устройств, а также черной и белой расцветками. Наушники уже появились в европейской продаже по цене в 90 евро.