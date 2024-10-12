Наушники Sennheiser Accentum Wireless SE оценены в 165 долларов

Компания Sennheiser представила полноразмерные беспроводные наушники Sennheiser Accentum Wireless SE, главным отличием которых от оригинальной модели является фирменный Bluetooth-адаптер BTD 600 с интерфейсом USB-A. Он может похвастаться более быстрым подключением к и более качественным звучанием. Адаптер поставляется в комплекте с наушниками, но его можно приобрести отдельно за 70 долларов.

Другим отличием новинки стали цветные вставки в чашках. Наушники также характеризуются гибридной системой шумоподавления с наличием «прозрачного» режимом, поддержкой кодеков aptX и aptX Adaptive и автономностью до 50 часов. Sennheiser Accentum Wireless SE уже доступны для покупки на дебютном индийском рынке по цене в 165 долларов.
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