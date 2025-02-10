Наушники Sennheiser HD 505 оценили в 280 евро

Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Sennheiser HD 505, которая может похвастаться 120-омным преобразователем в открытой акустической камере. Новинка также характеризуется поддержкой диапазона частот от 12 до 38 500 Гц, коэффициентом общих гармонических искажений (THD) менее 0,2%, наклонными излучателями для имитации акустического расположения динамиков ближнего поля, надежным шасси от серии HD 500, массой 237 граммов, съемным кабелем длиной 1,8 метра, 3,5-мм аудиогнездом, 6,3-мм адаптером и модульной конструкцией для легкой замены без специальных инструментов. Цена наушников на европейском рынке составляет 280 евро.