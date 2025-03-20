Наушники Sennheiser HD 550 оценили в 300 долларов

Компания Sennheiser Electronic пополнила ассортимент наушников моделью HD 550, которая может похвастаться фирменным 38-мм преобразователем с диапазоном частот от 6 Гц до 39,5 кГц с гармоническими искажениями менее 0,2%. Новинка также характеризуется сопротивлением 150 Ом, новой акустической сеткой, расположенными под углом драйверами для более широкой звуковой сцены и эффекта погружения, низкой задержкой, съемными амбушюрами и кабелем, поддержкой 3,5-мм или 6,3-мм штекеров и корпусом массой 237 грамм. Наушники уже появились в продаже на дебютном американском рынке по цене в 300 долларов.

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