Наушники Sennheiser Momentum Sport оценили в 330 долларов

Немецкая компания Sennheiser Electronic пополнила ассортимент TWS-наушников моделями Momentum True Wireless 4 и Momentum Sport, которые обойдутся в 300 и 330 долларов соответственно. Последняя может похвастаться датчиком фотоплетизмографии (PPG) для измерения частоты сердцебиения. Новинка также характеризуется защитой от пыли и влаги согласно степени IP55, системой адаптивного шумоподавления и автономностью до 6 часов.

Модель Momentum True Wireless 4 характеризуется процессором Qualcomm S5 Sound Gen 2, поддержкой Qualcomm AptX Lossless и Snapdragon Sound для передачи звука без потери качества с минимальными задержками, поддержкой Bluetooth LE Audio и Auracast, адаптивным шумоподавлением и автономностью до 7,5 часов без учета зарядного кейса.