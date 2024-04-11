Наушники Sennheiser Momentum Sport появились в продаже

Компания Sennheiser выпустила в европейскую продажу наушники Momentum Sport, которые были представлены в самом начале года. Цена наушников в Старом Свете составляет 330 евро или 260 фунтов стерлингов в Великобритании. Напомним, что наушники характеризуются полуоткрытой конструкцией, датчиками Polar для измерения сердечного ритма и температуры тела, системой адаптивного шумоподавления, функцией защиты от ветра, прочным корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP55, автономностью до 6 часов без учета зарядного футляра и совместимостью с приложениями Apple Watch/Health, Garmin Connect, Strava и Peloton.

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