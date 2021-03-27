Наушники Skullcandy Indy ANC TWS выпущены за 152 доллара США

Skullcandy - популярный американский аудио бренд. Компания выпустила новые беспроводные наушники под названием Indy ANC.

Наушники Skullcandy Indy ANC TWS уже доступны для предварительного заказа за 152 доллара США, а поставки наушников начнутся с 4 апреля. Беспроводные наушники Skullcandy Indy ANC имеют дизайн, аналогичный оригиналу, с некоторыми незначительными отличиями.

Наушники оснащены 12-миллиметровыми драйверами и подключаются к устройствам через Bluetooth 5.0.

Основной изюминкой этих наушников является наличие активного шумоподавления. Наушники могут похвастаться до 9 часов воспроизведения музыки без подзарядки с отключенным ANC. С кейсом для зарядки, который заряжается через USB Type-C и беспроводной зарядкой Qi, автономность увеличивается до 32 часов. С другой стороны, при включенном ANC эти показатели снижаются до 5 часов и 19 часов.