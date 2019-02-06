Skullcandy представила сегодня новые наушники Skullcandy Set. Они имеют эргономичный дизайн и поставляется с новейшим набором технологий, обеспечивающих комфорт при прослушивании музыки или просмотре видео.

Наушники Skullcandy Set устойчивы к воздействию пота и влаги по стандарту IPX4 и имеют три разных размера наушников. Ушные вкладыши помогают изолировать окружающий шум, создавая эффект погружения. Skullcandy оснащен разъемом 3,5 мм и встроенным микрофоном. Функция контроля вызовов и отслеживания помогает пользователям получить доступ к определенным элементам управления смартфона. Наушники доступны в четырех цветовых вариантах: белый с малиновым, черный с красным, черный и серый. Стоимость наушников составляет 41 доллар.