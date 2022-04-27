Наушники Sony LinkBuds S будут иметь традиционный дизайн

Sony LinkBuds уникальны — они предназначены для ношения в течение всего дня. В сеть просочилась вторая модель из этой серии, но она выглядит как ни странно, как более дешевая версия WF-1000XM4.

Модель S имеет традиционный дизайн с функцией Ambient. Этот режим используется во многих других наушниках TWS и передает звук от микрофонов наушников к вашим ушам. Режим Ambient Mode будет запускаться автоматически — наушники будут учиться на вашем поведении, чтобы знать, когда переключаться между режимами Ambient и ANC.

Активное шумоподавление (ANC) будет одним из преимуществ модели S, и она должна быть аналогична настройке WF-1000XM4. Кроме того, они должны обеспечивать лучшую звуковую сцену, чем оригинальные LinkBuds, при прослушивании музыки. О ценах на LinkBuds S пока ничего не известно, но для сравнения: WF-1000XM4 стоят 280 евро.