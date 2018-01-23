Наушники Sony MDR-1AM2 оценены в 300 долларов

Компания Sony объявила о скором начале продаж наушников MDR-1AM2, обеспечивающих высокое качество звучания. Новинка накладного типу характеризуется 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами и заявленным диапазоном воспроизводимых частот от 3 Гц до 100 кГц. К гаджетам наушники подключаются обычным 3,5-миллиметровым аудиоконнектором, длина которого равна 1,2 метрам. Отмечается, что лёгкий и жёсткий диффузор из ЖК-полимерной плёнки с алюминиевым напылением обеспечивают более точный и однородный звук, чем обычные динамики. Ориентировочная цена Sony MDR-1AM2 составляет 300 долларов.