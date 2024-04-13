Наушники Sony ULT Wear оценили в 200 евро

Компания Sony пополнила ассортимент полноразмерных наушников моделью Sony ULT WEAR, которые обойдутся в 200 долларов или 200 евро. Новинка характеризуется 40-мм динамиками, чипом Integrated Processor V1, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Bluetooth Multipoint, кнопкой ULT для выбора режимов (ULT1 с глубокими низкочастотными басами или ULT2 с мощными басами), активным шумоподавлением (ANC), режимом прозрачности, поддержкой LDAC, ёмкостным датчиком для определения ношения наушники, автономностью до 30 часов с шумоподавлением и до 50 часов без него, поддержкой быстрой зарядки, которая обеспечивает 90 минут воспроизведения всего за 3 минуты подзарядки.