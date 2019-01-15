Наушники Sony WH-1000XM3 боятся холодов

Беспроводные наушники WH-1000XM3 оснащены передовой системой шумоподавления с новейшим HD-процессором QN1 (HD Noise Canceling Processor QN1), который обеспечивает не только подавление различных шумов, но также и потрясающее качество звука. Но похоже, наушники боятся понижения температуры.

По мере того как северное полушарие погружается в зиму, многие пользователи сообщают, что в их наушниках появляются фантомные сенсорные срабатывания и изменения громкости. Пользователи сообщают о странном поведении даже при температуре от 1 до 8 ° C. Есть даже сообщения о том, что сильный ветер вызвал кнопку виртуального помощника на WH-1000XM3.

Производитель взял ситуацию под контроль и предложил рекомендации для пользователей: “Если вы столкнулись с поведением, описанным выше, при изменении значительно различными температурными средами, имейте в виду этот простой обходной путь: выключите и снова включите наушники - этот простой процесс перезагрузки сбрасывает определенные параметры в устройстве и поможет решить любое непредсказуемое поведение продукта.”