Наушники Sony WH-1000XM6 имеют высокую ремонтопригодность

Специалисты из iFixit разобрали новенькие флагманские наушники Sony WH-1000XM6, высоко оценив их ремонтопригодность. Авторы разборки отметили наличие складного механизма, легкозаменяемых съёмных амбушюров, улучшенной конструкции с простой заменой аккумулятора, легко откручивающейся модульной пластины с драйверами наушников, модульного разъема USB Type-C, а также легкозаменяемых аудиоразъёма и платы кнопок. Начнет ли производитель поставлять комплекты для самостоятельного ремонта наушников, пока не сообщается. Напомним, что Sony WH-1000XM6 уже доступны для покупки на европейском рынке по цене в 450 евро.

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