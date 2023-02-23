Наушники Sony WH-CH720N оценены в 150 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями WH-CH720N и WH-CH520, которые обойдутся в 150 и 60 долларов соответственно. Первая характеризуется чипом Sony V1 для одного из лучшего в отрасли активного шумоподавления (используется во флагманских WH-1000XM5 за 400 долларов), временем автономной работы в 35 часов, поддержкой технологии Dual Noise Sensor, массой 192 грамма, 30-мм излучателями, частотным диапазоном от 7 до 20 000 Гц, подключением через кабель или Bluetooth 5.2, поддержкой кодеков SBC и AAC, а также чёрной, белой и синей расцветками. Модель WH-CH520 отличается отсутствием активного шумоподавления, автономностью в 50 часов, массой в 147 г, а также дополнительным кремовым цветовым вариантом.

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