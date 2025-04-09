Наушники Soundcore AeroClip выпустили в Европе

Компания Soundcore дала старт европейским продажам беспроводных наушников с открытой конструкцией Soundcore AeroClip, которые оценены в 130 евро. Новинка характеризуется формой клипсы, массой одного наушника 6 граммов, защитой от влаги и брызг в соответствии со степенью IPX4, 12-мм драйверами, поддержкой LDAC на устройствах под управлением операционной системы Android-устройствах, двумя микрофонами для улучшения качества голоса посредством ИИ, временем автономной работы до 8 часов или до 32 часов с учетом зарядного футляра, а также расцветками корпуса Midnight, Champagne Mist и Rosy Brown.

Sony представила наушники WF-C710N…
Сегодня компания Sony представила преемника своих бюджетных беспроводных наушников WF-C700N, выпущенных в…
Наушники Sennheiser HD 505 оценили в 280 евро…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Sennheiser HD 505, которая может…
Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор…
Беспроводные наушники Baseus Bowie M2s Pro поддерживают фирменную технологию активного шумоподавления до …
Xiaomi представила наушники Buds 5 с Wi-Fi…
Сегодня компания Xiaomi представила наушники Buds 5, которые привлекли к себе море внимания в сети. Стоит…
Представлена игровая гарнитура HyperX Cloud III S …
Бренд HyperX пополнил ассортимент игровых гарнитур моделью HyperX Cloud III S, которая основана на 53-мм …
Наушники Redmi Buds 7S оценили в 27 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 7S, которая оценена на де…
Наушники TECNO FreeHear 1 оценили в 5 тысяч рублей…
Компания TECNO Mobile выпустила в российскую продажу беспроводные наушники открытого типа FreeHear 1, рек…
Беспроводные наушники Redmi Buds 6 оценили в 40 евро…
Компания Xiaomi объявила о выпуске глобальной версии беспроводных наушников Redmi Buds 6, которые дебютир…
Открытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORTОткрытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORT
Наушники с двойным динамиком и ANC. Обзор BASEUS Bowie H1 Pro Наушники с двойным динамиком и ANC. Обзор BASEUS Bowie H1 Pro
Недорогие внутриканальные наушники. Обзор SVEN E-180BНедорогие внутриканальные наушники. Обзор SVEN E-180B
Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor