Наушники Soundcore AeroClip выпустили в Европе

Компания Soundcore дала старт европейским продажам беспроводных наушников с открытой конструкцией Soundcore AeroClip, которые оценены в 130 евро. Новинка характеризуется формой клипсы, массой одного наушника 6 граммов, защитой от влаги и брызг в соответствии со степенью IPX4, 12-мм драйверами, поддержкой LDAC на устройствах под управлением операционной системы Android-устройствах, двумя микрофонами для улучшения качества голоса посредством ИИ, временем автономной работы до 8 часов или до 32 часов с учетом зарядного футляра, а также расцветками корпуса Midnight, Champagne Mist и Rosy Brown.