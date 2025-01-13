Наушники Technics EAH-AZ100 оценили в 300 долларов

Японский производительTechnics представил беспроводные внутриканальные наушники EAH-AZ100, которые получили уникальные 10-мм динамические излучатели. Эти динамики изготавливаются по фирменной технологии Magnetic Fluid Driver, которая предполагает использование специальной жидкости между магнитом и катушкой.

Новинка также характеризуется диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 40 кГц, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 с функцией одновременного сопряжения с тремя устройствами и быстрого переключения между ними, поддержкой пространственного звука Dolby Atmos, поддержкой отслеживание положения головы, системой шумоподавления с использованием ИИ, режимом с низкой задержкой, автономностью до 12 часов или до 29 часов с учетом зарядного футляра. Наушники уже появились в продаже на американском рынке по цене в 300 долларов.