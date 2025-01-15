Наушники Teufel Airy TWS Pro оценены в 170 евро

Компания Teufel пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Airy TWS Pro, которая основана на 10-мм драйверах с возможностью воспроизведения частотного диапазона от 8 до 20000 Гц. Новинка также характеризуется активной системой шумоподавления (ANC), режимом прозрачности, технологией Qualcomm Clear Voice Capture для подавления фоновых шумов и чистого голоса во время телефонных звонков, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, поддержкой кодеков AAC и Qualcomm aptX Adaptive, защитой от пота и брызг в соответствии со степенью IPX4, временем автономной работы 32 часа с учетом зарядного футляра и без включения шумоподавления, а также поддержкой беспроводной зарядки. Наушники уже появились в европейской продаже по цене в 170 евро.