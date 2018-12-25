Наушники Thinkplus Pods One от Lenovo

Lenovo анонсировала новую пару беспроводных наушников Thinkplus Pods One.

Наушники имеют сертификат IPX5, что означает, что они устойчивы к воде и пыли. Наушники также оснащены крючками, которые помогают им оставаться на месте даже во время резких движений. Беспроводные наушники Thinkplus Pods One поставляются с поддержкой Bluetooth 5.0 и аккумулятором емкостью 100 мАч, который, по словам Lenovo, может проработать не менее 10 часов. Доступны два варианта цвета, а именно черный и красный. Стоимость наушников составляет 42 доллара.