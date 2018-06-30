Наушники UA Sport Wireless Project Rock Edition оценены в 250 долларов

Компания Under Armour и популярный актер Дуэйн «Скала» Джонсон представили беспроводные наушники UA Sport Wireless — Project Rock Edition. Новинка поддерживает технологию быстрой зарядки и технологию JBL Charged Sound. По словам производителя, от одного заряда наушники могут проработать до 16 часов, а пяти минут зарядки хватит на час работы. Также отметим фразу Джонса «Blood. Sweat. Respect», вынесенную на оголовье, и голову быка – символ линейки одежды Project Rock. Наушники появятся в продаже 15 сентября по цене 250 долларов.