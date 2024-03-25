Наушники Vivo TWS 4 представят 26 марта

Компания Vivo объявила, что официальный релиз беспроводных наушников Vivo TWS 4 состоится в Китае 26 марта. Устройство выйдет в базовой и продвинутой версиях. Первая получит процессор Qualcomm S3 Gen 2, систему активного шумоподавления (ANC) и автономность до 45 часов. Второй вариант будет называться Vivo TWS 4 Hi-Fi. Он будет основан на новом чипе Qualcomm S3 Gen 3.

Напомним, что в конце прошлого года были представлены наушники Vivo TWS 3e, которые оснащаются 11-мм динамическими драйверами, активным интеллектуальным шумоподавлением, поддержкой стереоэффектов DeepX 3.0, защитой от пыли и влаги (IP54), поддержкой Bluetooth 5.3, временем автономной работы до 44 часов с подзарядкой и поддержкой быстрой зарядки.