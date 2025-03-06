Наушники Xiaomi Buds 5 Pro оценили в 23 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro, международный релиз которых состоялся несколько дней назад. Новинка оценена в 23 тысячи рублей и в 25 тысяч рублей за версию с Wi-Fi. Новинка характеризуется системой двойного усилителя и тройного драйвера с 11-мм титановым вуфером и 10-мм керамическим твитером, настройкой Harman Golden Ear, активной системой шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, тремя микрофонами, поддержкой не только записи звука, но и преобразования голоса в текст и создания резюме, двусторонним переводом, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC, aptX Lossless и aptX Adaptive LC3, сертификацией Hi-Res Audio (48 кГц/24 бит), адаптером Wi-Fi с максимальной скоростью передачи 4,2 Мбит/с, батареей ёмкостью 53 мАч или 64 мАч, а также ёмкостью аккумулятора зарядного футляра 570 мАч.

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