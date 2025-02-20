Наушники Xiaomi Buds 5 Pro показали на рендерах

Профильное издание MySmartPrice поделилось качественными изображениями внутриканальных беспроводных наушников Xiaomi Buds 5 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, устройство оснастят корпусом в черной, титановой и белой расцветках, интерфейсом USB-C, настройкой Harman AudioEFX, вариантом с адаптером беспроводной связью Wi-Fi, поддержкой перевода в реальном времени и поддержкой беспроводной зарядки.

Напомним, что летом прошлого года были представлены наушники Xiaomi Buds 5 с 11-мм динамическими драйверами, тремя микрофонами в составе системы шумоподавления на базе ИИ, поддержкой Qualcomm aptX Lossless, настройкой Harman Golden Ear, поддержкой Dolby Atmos и временем автономной работы до 6,5 часа или до 39 часов с учетом зарядного футляра.