Наушники Xiaomi Buds 5 Pro представлены в Европе

Несколько дней назад компания Xiaomi представила в Китае беспроводные наушники Buds 5 Pro и Buds 5 Pro Wi-Fi, а сегодня новинки дебютировали на международном рынке. Наушники оценили в 200 и 230 евро соответственно.

Напомним, что новинки характеризуются 11-мм двойным магнитным драйвером, керамическим твитером, планарным драйвером, диапазоном частот от 15 до 50 кГц, настройкой от Harman Golden Ear, активной системой шумоподавления до 55 дБ, тремя микрофонами, функциями преобразования голоса в текст и двустороннего перевода, поддержкой Bluetooth 5.4, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC, aptX Lossless и aptX Adaptive LC3, сертификацией Hi-Res Audio (48 кГц/24 бит), аккумуляторами ёмкостью 53 мАч или 64 мАч, а также ёмкостью батареи зарядного футляра 570 мАч. Версия Wi-Fi также может похвастаться передачей звука 96 кГц/24 бит и скоростью передачи 4,2 Мбит/с.